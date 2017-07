Savisaare firma tiksub kahjumis, käive kukkunud olematuks

Fixor Holding OÜ peamisteks tegevusvaldkondadeks on majandusaasta aruande järgi investeerimine ning finantskonsultatsioonid. Aruandeaastal tegeleti põhiliselt olemasolevate kinnisvaraobjektide arendusega.

Firma käive oli samas sisuliselt olematu, ulatudes vaid 189 euroni. Ka varasematel aastatel on ettevõtte käive olnud vaid mõned tuhanded eurod. Kahjumit korjas firmas mullu 17 000 euro eest, aasta varem oli kahjum rohkem kui 19 000 eurot.

Aruandes on kirjas samamoodi nagu varasemateski, et lähitulevikus on Fixor Holdingul plaanis jätkata Keila-Joa restuareerimisega ning ehk õnnestub üht-teist ka Salusaarel ära teha. Salusaar on Lämmijärves asuv 11-hektariline Eesti kõige idapoolsem saar, mille Savisaar ostis endale 2007. aasta kevadel.

Fixor Holding OÜ juhatus koosneb ühest liikmest, Erki Savisaarest, kellele aruandeperioodil tasu ei makstud ja muid soodustusi ei osutatud. Fixor Holdingul oli 2016. aasta lõpus üks töötaja, kelle palgakulu oli 6 760 eurot. Aasta varem oli ühe töötaja palk 3115 eurot.