Graafik: vaata, kui suured olid USA ettevõtete rekordkasumid

Apple'i logo New Yorgi 5. avenüü esinduspoe ees.

USA suurim pank J.P.Morgan Chase teatas reedel, et eelmise kvartali kasum oli 7,03 miljardit dollarit, mis tegi viimase 12 kuu kasumiks 26,5 miljardit dollarit. Viimane on suurim kasum, mida ükski USA pank eales teeninud on.