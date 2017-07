Mehhiko ärimagnaat rikastus päevaga 1,2 miljardi võrra

Slim kontrollib Ladina-Ameerika suurimat mobiilioperaatorit America Movil, aga terve rida pangandus- ja kaevandussektori ettevõtteid. Lisaks on tal finantsinvesteeringud suurtes börsiettevõtetes nagu Philip Morris International, New York Times ja Caixabank. Ärimehel on ka osalus Mehhiko ehitussektori ettevõtetes.

Reedel kerkisid nii USA kui ka Mehhiko aktsiaindeksid uutele rekordtasemetele.