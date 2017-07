Eesti ainus katusekivitootja hakkab ka päikesepaneele paigaldama

Monieri müügi- ja turundusjuhi Marko Tammesti sõnul peavad alates aastast 2021 kõik uued majad Eestis olema väga väikese energiatarbimisega liginullenergiahooned, vastates kõige säästlikumale A-klassi energiamärgisele.

«Praktikas on neid nõudeid keeruline täita ilma ise taastuvenergiat tootmata,» kirjeldas Tammest. Seetõttu otsustaski pika ajalooga katusekivitootja alustada koostööd kodumaise päikesepaneelide tootjaga SolarStone, et aidata nii uute kui ka olemasolevate majade energiatarbimist vähendada.

«SolarStone'i päikesepaneelid sobivad visuaalselt meie katusekividega ja toodavad valgel ajal isegi pilves ilmaga elektrienergiat, mida saab kasutada majapidamises oma tarbeks või siis müüa elektrivõrku,» rääkis Tammest.

SolarStone'i tegevjuhi Silver Aedniku kinnitusel on uue lahenduse eeliseks see, et päikesepaneelid paigaldatakse katuse sisse, mitte katuse peale. «Tänu sellele ei vaja need kalleid kandureid, mis lõhuksid maja välisilme arhitektuurse terviku,» rääkis Aednik.

«Integreeritud paneelide kasutamine vähendab katusekivide materjalikulu uue katuse ehitamisel. Kivikatuse traditsiooniline vastupidavus ja eluiga ei vähene, kuna meie päikesepaneelid on ilmastiku- ja löögikindlad,» lisas ta.

SolarStone toodab nii laineliste kui ka siledate kivikatustega ühilduvaid päikesepaneele, mis sobituvad nii betoonist kui savist katusekividega. Paneelid kinnitatakse standardse sammuga roovituse külge, katusekonstruktsiooni tugevdamine ei ole vajalik.

Monier on Eesti suurim kivikatuste müüja ning taasiseseisvunud Eesti ühe vanima ettevõtte Est-Stein järglane, mis alustas tegevust juba 28 aastat tagasi. Ettevõte toodab ainsana katusekive ka Eestis, lisaks on ettevõttel Tallinna lähedal Kiiul katuse lisatarvikute tehas, mis ekspordib 95 protsenti oma toodangust.

Monier on osa katusematerjalide ja nende lisatarvikute tootjast BMI (Braas Monier Icopal), kel on 140 tootmisüksust 40 riigis. Rohkem kui 2,2 miljardi eurose käibega BMI grupis töötab 11 000 inimest.

SolarStone on 2015. aastal tegevust alustanud kodumaine idufirma, mille asutajad seisid silmitsi uudse väljakutsega elamusehituses ehk kuidas kasutada nutikaid taastuvenergia lahendusi kaasaegse ja kestva katuse ehitusel.