Eestist on saanud Soome elutuba

«Tervest Eestist on saanud soomlaste usu elutuba,» kommenteeris Kauppalehtile Viking Line’i kommunikatsioonijuht Johanna Boijer-Svahnström.

Viking Line vedas eelmisel aastal Tallinna-Helsingi liinil üle kahe miljoni reisija. Tallink vedas kahe pealinna vahel eelmisel aastal 5,1 miljonit võrrelduna 4,7 miljoniga 2015. aastal. Kolmest konkureerivast laevafirmast väikseimal, Eckerö Line’il oli eelmisel aastal 1,46 miljonit eurot võrrelduna 875 000 reisijaga viis aastat tagasi.

Suurem osa Tallinna reisivatest turistidest on soomlased. Eckerö Line’i reisijatest 60 on soomlased, üle poole reisijatest on põhjanaabrid ka Tallinki ja Viking Line’i laevadel.

Läänemere kruiisilaevadel on viimastel aastatel kasvanud reisijate arv Aasiast, eriti Hiinast, kes liiguvad Helsingist edasi Tallinnasse.