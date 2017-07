Eestisse investeerimise argumendid on kadunud

Tulviku hinnangul on varem investoreid ligi meelitanud maksukeskkonna eelised kaotatud ja selle asemel on tema sõnul süsteem, mis ei ole enam ei lihtne ega läbipaistev, vahendab Äripäev. Kuna tihedad maksumuudatused ja läbipaistmatus tekitavad ebakindlust, arvab Tulvik, et uusi investoreid on keeruline ligi meelitada.

«Eelmise valitsusega olime väga optimistlikud, et energia maksustamine suurtööstuse jaoks oluliselt leeveneb. Uue valitsuse maksupoliitikat nähes tabas meid šokk, et oodatud leevenemise asemel oli esialgses programmis ulatuslik gaasiaktsiisi tõus,» lisas puitmassi tootva tööstusettevõtte Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe.

Ta märkis, et maksulanguse asemel on ettevõte seisnud silmitsi täiendava maksutõusuga, mis on tänaseks ka jõustatud.

Loe lähemalt Äripäevast.