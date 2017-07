Eestisse tulnud suurinvestor leiab end tupikust

Esimesel poolaastal vahetas Eestis omanikku 77 suurt kinnisvaraobjekti ja ettevõtet ning teinegi poolaasta tõotab tuua mitu suurtehingut, vahendab Äripäev.

Ellex & Raidla partner Sven Papp ütles, et välismaiseid investeeringuid tuuakse riiki aastas alla miljardi, aga maht on selgelt kasvav ja välismaiste fondide huvi meie vastu on täiesti olemas. Kahjuks pärsivad tema sõnul suurinvesteeringuid Eestis eelkõige kõrged tööjõumaksud ja energiatasud.

«Kui me räägime näiteks Tesla tehase võimalikust tulekust Eestisse, siis selle puhul on üheks kriteeriumiks kindlasti energia hind ja kui räägitakse, et tehases hakkab tööle 5000 inimest, siis on igal maksuprotsendil tööjõumaksudes tohutu mõju,» rääkis Papp.

Ta lisas, et kui Eesti tahab olla konkurentsivõimeline, siis tuleb mõista, et pole palju neid riike, kus nii suurtele ettevõtetele soodustusi ei tehtaks.

