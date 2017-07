Lihatootja kutsub tagasi miljoneid hot-doge

Näiteks sai üks probleemseid hot-doge söönud inimene väikese suukahjustuse, teatas USA toiduinspektsioon. Samas oli see ainuke teadaolev intsident, vahendab Reuters.

Tegemist on suure lihatootja Marathon Enterprises toodetega, mida müüakse Sabretti kaubamärgi all jae- ja hulgikettidele üle terve USA. Ettevõte on eeskätt tuntud New Yorkis.

USA toiduinspektsiooni määruste järgi peab tootja lettidelt ja müüjatel tagasi kutsuma need toiduained, mis võivad inimeste tervisele tõsist ohtu kujutada või mille söömine võib lõppeda surmaga.

Ettevõte vabandas kõigi oma klientide ees, lubades võtta vastutuse ja pakkuda edaspidi ohutuid tooteid.

Nõuetele mittevastav liha valmistati tänavu kevadel ja suvel.