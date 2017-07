Sõnajalad: riik, laske meil ometi ehitada!

Jutt käib Ida-Virumaal asuvast Aidu tuulepargist, kuhu peaks kerkima 30 tuulikust koosnev Eesti suurim tuulepark. Kuigi ehitustegevus algas poolteist aastat tagasi ja mitu torni on juba püsti, tõmbas kaitseministeerium ja Ida-Viru maavalitsus sel kevadel projektile pidurit, põhjuseks tuulikute negatiivne mõju kaitseväe radaritele ja luuresüsteemidele.

Praegu vaieldakse ehituslubade taastamise üle kohtusaalides. Siiski saatis Aidu Tuulepark OÜ juhatuse esimees Andres Sõnajalg paar päeva tagasi keskkonnaministeeriumile kirja, kus rõhub sellele, et riik on pannud neile kohustuse Aidusse tuulepark rajada.

Sõnajalg viitab hoonestusõiguse seadmise lepingule, mis pani hoonestajale ehk neile 2015. aasta septembris riikliku kohustuse rajada Aidusse kaheksa aastal jooksul 30 tuulikust koosnev park. «Paraku on aga seesama riik seda takistama asunud,» kurdab Sõnajalg.

Ta leiab, et riik on käitunud kahepalgeliselt ja sõnamurdlikult. «Riik on üks ja tervik ega saa erinevate riigiasutuste poolt esitada vastuolulisi seisukohti,» ütleb Sõnajalg, lisades, et nad on jäänud riigi erinevate asutuste seisukohtade lõksu.

Sõnajala sõnul on nad saanud Aidu projekti peatamisega äärmiselt suure kahju. «Lisaks kaasneb tööde peatamisega reaalne oht teostatud tööde kahjustamisele, mille tulemuseks võib olla, et tuleb juba teostatud tööd uuesti teha ning seeläbi täiendavalt miljoneid kulutada arvestades, et iga tuuliku maksumus on niigi juba 4,95 miljonit eurot,» märkis ta.

Seetõttu lõpetavad Sõnajalad riigile hoonestusõiguse tasu maksmise. Siiski kinnitavad nad, et kui nad ehitusload tagasi saavad, jätkavad nad hoonestustasude maksmist ja ehitavad tuulepargi valmis.

Vaidlus Sõnajalgade ja kaitseministeeriumi vahel on varem korduvalt meediasse jõudnud. Juuli alguses kirjutas Postimees, et kui riik peaks keelama Ida-Virumaale moodsate tuulikute ehitamise, ootavad maruvihased arendajad, kelle hulka kuuluvad ka Sõnajalad, 1,2 miljardit eurot valuraha.

Kaitseministeerium on viimaste aastate jooksul Ida-Virumaal kriipsu peale tõmmanud kümmekonna tuulikupargi projektile. Põhjus lihtne: liiga kõrged tuulikud segavad Kellavere õhuseireradari tööd, mis avastab Venemaa lennukeid. Veelgi enam häirivad tuulikud aga raadioluuresüsteeme, mille asukohad on salajased.