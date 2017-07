Maasikakasvatajate äri on õitsele löönud

Tartumaal tegutseva Eesti ühe suurima ja tuntuima maasikafarmi AranFarmingu jaoks oli eelmine aasta suurepärane. Ettevõtte majandusaasta aruandest selgub, et maasikafarm suurendas käivet 70 protsenti 215 000 euroni ja teenis selle juures tervelt 144 000 eurot kasumit. Ülemöödunud aasta kasum oli veidi üle 21 000 euro.

Ligi 90 protsenti tulust tuligi maasikakasvatusest. Ettevõttel on kavas tänavu veelgi kasvada. Nii plaanitakse suurendada maasikapõldude pindala kolmandiku võrra ja võtta kasutusele kasvulaudade tehnoloogia, kus marjad kasvavad maast meetri kõrgusel turbakottides. See peaks tagama parema kasvukeskkonna ning kõrgema ja kvaliteetsem saagi.

Ettevõtte juht Paavo Otsus märgib, et nad rajavad tänavu ka vaarikaistanduse, et sortimenti laiendada. «Lisaks värske marja tootmisele suurendame ka enda külmkuivatatud marjade koguseid ja sortimenti, et olla brändiga AranFarming pidevalt konkurentsis ning tagada ettevõttele korralik aastaringne käive,» kirjutab Otsus aruandes. Tänu eelpoolmainitud tegevustele loodab AranFarming kasvatada käivet üle kahe korra.

Paavo Otsus on varem meediale rääkinud, et nende maasikafarmides töötavad peamiselt rumeenlased, kuna eestlased ja noored ei soovi enam lihttöid teha. Otsuse sõnul töötavad rumeenlased rohkem ja paremini, nad teevad heas mõttes kõike, mida neilt palutakse, kirjutas BNS pool aastat tagasi.

Hea aasta oli ka teise, Nõo vallas asuva suure maasikafarmi jaoks, mida opereerib ettevõte Kindel Käsi OÜ. Firma käive kasvas 50 protsenti ja küündis ligi 700 000 euroni. Ülemöödunud aasta 60 000 eurosest kahjumist kujunes 124 485 eurone kasum.

Suurim tuluallikas oligi marjade müük, mis tõi neile üle veerand miljoni euro. Ettevõte tegutseb Unipihas, Nõo vallas ja kasvatab Eesti maasikaid, mis sobivad nii lauamarjadeks kui ka säilitamiseks.

Kindel Käsi OÜ müüb maasikaid Nõmme turul, No Bananase müügipunktides, Mustamäe turul, Keskturul ja veel mitmel pool Tallinnas, Tartus ning väiksemates kohtades üle Eesti.

Sarnaselt AranFarminguga on ka nende plaan käesoleval aastal tegevust laiemaks tõmmata. Kõrvaltegevuseks jääb sisendite müük teistele tootjatele.