LeBron Jamesi pitsaketi väärtus tõuseb järsult

Tehing näitab, et korvpallistaar tegi viis aastat tagasi õigu otsuse, kui Blaze Pizzasse investeeris. Kiiresti kasvav pitsakett on teinud ka omalaadse rekordi: ükski teine restoran pole nii kiiresti 200 müügikohani jõudnud. Samal ajal sulgevad teised pitsaketid oma restorane, kirjutab Bloomberg.

Pitsaketti investeeriv erakapitalifirma Brentwood Associatesi esindaja põhjendas, et Blaze Pizza on teinud suurepärast tööd ja jõudnud kõigest viie aastaga avanub juba 200 restorani. «Nad on ehitanud toimiva ärimudeli, neil on kõrge kvaliteediga tooraine ja agressiivne bränding,» ütles ta.

Blaze Pizza asutati 2011. aastal. Ettevõtte möödunud aasta käive oli ligi 200 miljonit eurot. LeBron James otsustas pitsaketti investeerida aga 2012. aastal, omandades umbes 10 protsendilise osaluse. James on ka pitsaketi reklaamnägu olnud.