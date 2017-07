Eesti parima ettevõtte metsik kasv pidurdus

2011. aastal asutatud ja algusaegadel tohutute sammudega kasvanud ettevõtte käive langes 2016. aastal 7 protsenti 39 miljoni euroni. Kasum vähenes aga ligi kaks ja pool korda ja jäi 2,7 miljonile eurole, selgub firma majandusaasta aruandest.

Ettevõtte juhatus kirjutab, et tulude vähenemise põhjustas üha kasvav konkurents, aga ka internetireklaamiturul tihenevad pettused. Ülemaailmne digitaalreklaami turg kasvab keskmiselt 30 protsenti aastas ning on keeruline, killustunud ja kiiresti arenev, selgitab juhatus.

Oluliste arengutena märgib juhatus seda, et 2016. aasta oli esimene kord ajaloos, kui USA reklaamikulutustes domineerib tavapärase telereklaami asemel digireklaam. Lisaks minnakse üha enam lauaarvutitest üle mobiilsetele seadmetele.

«Need arengud toovad kaasa konkurentsi suurenemise, uued turule sisenejad on spetsialiseerunud just uutele tootesegmentidele,» kirjutab juhatus.

Adcashi käesoleva aasta plaan on keskendudagi mobiilsete rakendustele ja videolahenduste formaatidele. Firma ootab sealt suurt kasvu. Lisaks käivitatakse uusi tooteid ja täiustatakse iseteenindusplatvormi, mis võimaldab klientidel paremini kampaaniaid kontrollida ja analüüsida.

Nagu IT-sektoris tavapärane kasvasid ka AdCashi palgakulud tohutult ja moodustasid 4,3 miljonit eurot. See tähendab, et töötaja keskmine kuupalk on ligi 3700 eurot.

Adcash on reaalajas toimiv reklaamimüügi platvorm, mis pakub reklaami ostjale internetis nähtavust ja reklaami avaldajale moodust oma leheküljel toimuva liiklus rahaks konverteerida.

Adcash näitab reklaamikampaaniad 249 riigis, jõudes igapäevaselt rohkem kui 250 miljoni unikaalse külastajani. Firma põhilised turud on USA, Prantsusmaa, Suurbritannia, Saksamaa ja Türgi.

Adcashi klientideks on näiteks Alibaba, Easyvoyage, Electronic Arts ja paljud teised.