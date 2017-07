Eesti perefirma ootab turu plahvatamist

Nimelt valmistab Harjumaal tegutsev Estanc gaasipesureid ehk nn skruubereid, mis aitavad langetada laevadel süsinikoksiidi heitmenäite tervelt 95 protsenti. Kuna aastaks 2020 peavad laevad heitgaaside hulka märkimisväärselt vähendama, on neil valida kas gaasipesurite või puhtamate kütuste vahel.

Gaasipesurite installime on laevade jaoks tõenäoliselt odavam ja sellele ka Estanc panustab. Nii loodavad nad jõuda koostööni kahe Hiina ettevõttega, kes võiks Estancile survepesurite tootmisel allhanget tegema hakata, kui see turg 2018. või 2019. aastal plahvatab.

Estanc valmistab juba praegu umbes 10 protsenti kõigist maailma skruuberitest. Samas arvab firma tegevjuht Mihkel Tammo, et pärast 2020. aastat nende osakaal väheneb, kuna nõudluse tõttu muutub konkurents tihedamaks.

Praegu on Estanc ainuke Eesti ettevõte, kes sel turul tegutseb. Siiski on Tammo sõnul ka teisi, kes seda maastikku uurivad. «Kuna gaasipesur koosneb väga eksootilistest materjalidest, siis sisenemine on väga raske ja kvalifitseeritud tööjõudu selleks Eestis suurt võtta pole,» selgitas tegevjuht.

Estanc AS on 1992. aastal asutatud Eesti perefirma, mille põhitoodanguks on survemahutite, tehnoloogiliste mahutite ja kütusemahutite valmistamine nii projektikeskse kui ka sarjatoodanguna. 90 protsenti toodangust läheb ekspordiks.

Ettevõte suutis möödunud aastal kasvatada käivet 11 protsenti 17,7 miljoni euroni. Lisaks pööras Estanc 2015. aasta kahjumi ligi miljonieuroseks kasumiks. Firmas töötab ligi 150 inimest ja nende tootmisüksused asuvad 12 000 ruutmeetril Männikul Tallinnas ning Jüris Harjumaal.