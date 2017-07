Sõerd Läti maksureformist: 20-protsendine ettevõtte tulumaks ei ole enam konkurentsivõimeline

«Viimastel aastatel on EL liikmesriigid jõuliselt ettevõtte tulumaksumära langetanud, sealjuures 20 protsendi lähedasele tasemele ka Rootsi ja Soome,» kirjutab Sõerd oma blogipostituses, kus annab oma hinnangu Läti maksureformile, mille kokkupanemine on sarnaselt Eesti valitsuse maksumuudatustele toimunud viimase kuue kuu jooksul kiirtempos.

Sõerd lisab, et lätlaste reformikavas ongi ettevõtte tulumaksu ümberkujundamine prominentsel kohal, kuna toimub üleminek teenitud kasumi maksustamiselt jaotatud kasumi maksustamisele ehk võetakse üle Eesti mudel. Samas aga tõuseb ettevõtte tulumaksumäär praeguselt 15 protsendilt 20 protsendile.

«20-protsendine maksumäär pole siiski tänasel päeval enam väga konkurentsivõimeline,» ütleb endine rahandusminister ja toob näiteks madalamate ettevõtte tulumaksumääradega riigid nagu Küprose ja Iirimaa, kus maksumäär on 12,5 protsenti. «Ungari kavatseb maksumäära langetada üheksale protsendile,» märgib Sõerd.

Reformierakondlasest parlamendisaadiku üldhinnang Lätis kavandatavale ulatuslikule maksureformile on aga, et sellel on nii plusse kui miinuseid. Ta tõdeb, et tema jaoks on mõnevõrra üllatuslikud üksikisiku tulumaksumuudatused ja üleminek astmelisele tulumaksule.

Loe lähemalt Sõerdi blogist.