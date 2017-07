Baltikumi uus ühendpank alustab tööd oktoobrist

«Kõik vajalikud dokumendid on regulaatoritele edastatud ja ootame nüüd vastust. Ühinemise peavad heaks kiitma mitmed regulaatorid ja protsess võib sisaldada muudatusi, mis nõuavad lisaaega kõigi lubade saamiseks. Oleme esitanud dokumendid ka Euroopa Komisjonile. Praegu ei näe me takistusi heakskiidu saamisel,» ütles Gabriloviča.

Gabriloviča märkis, et kogu ühinemisprotsess võib võtta ligi kaks ja pool kuni kolm aastat, enne kui seda saab nimetada lõppenuks. Kommenteerides uue panga kliendibaasi, ütles Gabriloviča, et see hakkab koosnema kohalikest ettevõtetest ja residentidest, kes on huvitatud investeerimisest.

«Üks meie eeliseid on efektiivsem ja kliendisõbralikum otsustusprotsess. Oleme oma klientidega palju lähedasemad ja seega saame kiiremini nende vajadustele vastata ja otsuseid vastu võtta. Võime olla Euroopa ja Skandinaavia standardite järgi väiksed, kuid Baltimaade mõistes oleme suurpank,» ütles Gabriloviča.

Nordea ja DNB Banka teatasid möödunud augustis plaanist ühendada oma Balti riikide tegevus. Novembris määrati ühendpanga tegevjuhiks Erkki Raasuke ning nõukogu esimeheks Nils Melngailis. Uuest pangast saab Balti riikide suuruselt teine pank. Panga prognoositav turuosa on 20 protsenti.