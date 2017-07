Brändrahnu alla läheb veel peaaegu 50 000 eurot

«Meediapank muudab kasutajate jaoks materjalide, fotode jms leidmise ning allalaadimise väga mugavaks ning EAS hakkab saama detailset statistikat Eesti brändi tööriistade kasutamise ja kasutajate kohta,» selgitas EASi turundusjuht Piret Reinson meediapanga vajadust.

Ta lisas, et see on olnud plaanis projekti algusest peale ehk tegemist ei ole ettenägematu kuluga. Meediapanga hange kuulutati välja juba 22. veebruaril ning selle võitis OÜ Web Expert. Lepingu maksumus on 47 800 eurot koos käibemaksuga. Reinsoni kinnitusel peaks meediapank valmima juba augustiks.

EASi turundusjuhi sõnul on sellised meediapangad ühe riigi turustamisel väga tavalised. Näiteks on sellised olemas nii meie põhjanaabril Soomel kui ka Uus-Meremaal. Küll aga jääb EASi turundusjuht napisõnaliseks selles osas, kes siis ikkagi veerand miljonit maksma minevaid brändielemente väljaspool riigiasutusi kasutama on hakanud.

«Konkreetsete ettevõtete nimesid, kes kasutavad Aino kirjatüüpi, fotosid ja esitlusi, saame hakata edastama siis, kui meil on valminud eelpool nimetatud meediapank, mis teeb võimalikuks detailse statistika kogumise,» märkis ta.

Küll aga on EASil tuua näiteid riigiasutustest, kes on uue brändi tööriistakasti kasutusele võtnud. «Näiteks on koostöös maaeluministeeriumiga valminud Eesti toitu tutvustav trükis, koostöös PÖFFi ja Eesti filmitööstuse esindajatega Hollywood Reporteri Eesti eri, on tehtud roll-up'e Eesti saatkondadele,» kirjeldas Reinson.

Koos välisministeeriumiga tehti Eesti brändi elemente kasutades neli aastat kestav rahvusvaheline kampaania Eesti ajutise ÜRO Julgeolekunõukogu liikmestaatuse saamiseks. Samuti on see kasutusel rahvusvahelistel messidel, kus EAS Eestit tutvustamas käib.

Eesti ettevõtjate suunal on EAS seni keskendunud bränditeemaliste koolituste korraldamisele. Kuue kuu jooksul on toimunud 31 koolitust-töötuba. Lisaks on Estonia.ee veeb loodud nii eesti kui ka vene keeles.

Sellest, et väljaspool riigiasutusi ei ole uuel brändil väga minekut olnud, juhtis Postimees tähelepanu juba kuu aega tagasi kriitilises loos «Pool aastat uut brändi ehk kuidas EAS üritas Postimeest ilunumbritega tüssata».

Eesti uue brändi loomine läheb maksma ligikaudu 280 000 eurot. Seda esitleti 12. jaanuaril eesmärgiga välja vahetada senine «Welcome to Estonia».