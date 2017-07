Amazon on muutunud liiga suureks ning valitsus räägib sellest

Neist üks, riskifondi juht Douglas Kass väidab, et USA valitsuse sekkumine võib olla kohene.

«Ma müün Amazoni lühikeseks täna, sest olen kuulnud, et Washingtoni kabinettides käivad esialgsed diskussioonid võimalikuks monopolivastaseks tegevuseks Amazoni äripraktika, hinnastamisstrateegia ja juba teada antud ülevõtmiste suhetes,» kirjutas riskifondi Seabreeze Partners Management juht neljapäeval.

Lühikeseks müümine tähendab panustamist aktsia langusele. Investori sõnul kukub aktsia hind kohe, kui turg kõnelustest teada saab, kümme protsenti.

Nii kuidas Amazon on kasvanud, on kasvanud ka spekulatsioonid, millist jaekaubandusharu hakkab ta valitsema järgmisena, kirjutab investeerimisportaal MarketWatch. Ettevõte domineerib juba raamatukaubanduses, pilvetehnoloogias ja elektroonikamüügis. Nüüd on ta liikumas moerõivaste- ja toidukaubasektorisse ning paistab, et ettevõte vaatab juba ka järgmiste sektorite suunas.

Kassiga ühines Amazoni aktsia langusele panustamisel ka tuntud kaupleja ja blogija Steve Kaplan, kelle sõnul on tal samuti Amazoni aktsias lühike positsioon. Kaplani sõnul ei ole USA Föderaalreservi juhil Janet Yellenil õigus ja ta ennustab, et majanduslangus on tulemas.

Kaplan nimetas Amazoni, aga ka Tesla, Netflixi, Nvidia ja teisi populaarseid aktsiaid ülehinnatud rämpsuks.

Amazoni aktsia langes eile 0,6 protsenti 1000,63 dollarini