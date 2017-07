Elisa kasvatab 4G võrguga klientuuri

Ettevõtte pressiteate järgi kasvas Elisa käive teises kvartalis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 3 protsendi võrra, ulatudes 25 miljoni euroni.

Elisa poolt 4G võrgu tihendamisse tehtud panustused ja investeeringud on toonud ettevõtte sõnul väga positiivset tagasisidet. «Saadud tagasiside näitab, et Elisa kliendi soovitusindeks on tänu võrgu arendustöödele kasvanud sel aastal tunduvalt,» märkis Seppänen pressiteates.

Kokku on Elisa viimase poolaasta jooksul lisanud 4G võrku üle 300 ning veel juurde lisamas üle 100 tugijaama.

Elisa lõpetas maikuus Harjumaal 4G võrgu tihendamise tööd, tänu millele tõusis ettevõtte väitel 4G interneti kiirus kuni kolm korda. Viimase poole aasta jooksul on Elisa Tallinnasse lisanud enam kui 200 uut 4G tugijaama, seeläbi kaeti pealinn teise ja kolmanda sageduskihiga, mis võimaldab kasutada senisest kuni 2,5 korda suurema kiirusega 4G internetti.

Suvekuudel jätkuvad Elisa võrgu tihendamistööd Eesti erinevates piirkondades ning kokku lisatakse 111 tugijaama Tartu linna ja Tartumaale, Ida-Virumaale, Jõgevamaale ja Põlvamaale.