Soomlastel on sääste pea 90 miljardit

Soome finantsprofessionaalide liidu Finanssiala uuringu kohaselt plaanib lähiajal alustada säästmist või investeerimist iga teine soomlane, vahendab Helsingin Sanomat. Tulemus peegeldab kodumajapidamiste heast seisust, kommenteeris uuringu tulemusi Finanssiala.

«Nüüd soovitakse turvata oma majapidamisi ning kasvatada puhvreid võimalike riskide vastu. See on täiesti selge. Esiteks, 77 protsenti neist, kellel on eluasemelaen, on valmistumas ühel või teisel viisil intressimäärade tõusuks,» kommenteeris Finanssiala tegevjuht Esko Kivisaari uuringu raportis.

Võrreldes 2015. aastaga, mil tehti eelmine uuring, on kasvanud inimeste arv, kes investeerivad investeerimisfondidesse või aktsiatesse. 28 protsenti soomlastest investeerib investeerimisfondidesse ja 19 protsenti aktsiatesse. Mõlemad numbrid on viis protsendipunkti kõrgemad kui kaks aastat tagasi.

Tõsi, domineerivaks instrumendiks on endiselt hoius.

Soome Panga andmetel on Soome kodumajapidamistel säästusid kokku 86,3 miljardit eruot.

Eesti Panga andmetel oli meie kodumajapidamistel finantsvara (neto) kokku 15 miljardi euro väärtuses, sellest seitse miljardit eurot.