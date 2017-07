Ettevõtjad võivad luua uue erakonna

Ettevõtjate erakond on sõnapaar, mille üle viimasel ajal paljud arutavad, ent avalikult kommenteerida ei soovita, kirjutab Äripäev.

Äripäeva allikate sõnul on liikvel mitu versiooni, kes oleks need ettevõtjad, kes oma erakonna püsti paneks. Räägitud on, et uue erakonna võivad asutada endised Isamaaliidu rahastajad, kes ei taha enam toetada Helir-Valdor Seederi juhitud erakonda. Punti kuuluksid teiste seas IT-firma Nortali tegevjuht Priit Alamäe, kes astus eelmise kuu lõpus kõigest kaks päeva pärast Margus Tsahkna ja Marko Mihkelsoni lahkumist IRList välja.

