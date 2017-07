Ryanairi boss: Brexit peatab lennud Suurbritannia ja ELi vahel

Heathrow lennujaam jääb tühjaks, suvepuhkused tühistatakse ja Ryanair kolib Suurbritanniast Euroopasse, kirjeldas teisipäeva Euroopa Parlamendi ees Ryanairi juht Michale O'Leary olukorda, mis tabab Suurbritannia ja ELi vahelist lennuliiklust pärast Brexitit, vahendab The Telegraph.

Euroopa Liidu ühtsed lennureeglid (SERA) võimaldavad kõikidel ELi liikmesriikidesse, sealhulgas praegu ka Suurbritanniasse registreeritud lennufirmadel tegutseda teisest ELi liikmesriikides. Erinevalt teistest tegevusvaldkondadest, ei saa lennundus taganeda Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reeglitest.

«Selle valguses muutub aga uute reeglite sõlmimine eluliselt oluliseks,» nentis Euroopa suurima lennufirma tegevjuht. O'Leary sõnul on aga sellise leppe sõlmimine «ebatõenäoline» ja «ainuke mõistlik valik» antud olukorras oleks see, kui Briti valitsus otsustaks tühistada möödunudaastase rahvareferendumi tulemused ja jääks edasi ELi.

Ryanair tegevjuht ütles Euroopa Parlamendi transpordi- ja turismikomisjoni Brüsselis, et on väga reaalne väljavaade, et pärast märtsi 2019 tuleb periood, kus lennud Suurbritannia ja ELi vahel peatuvad.

«Kuna meil ei ole paigas üleminekuaja leppeid, siis puudub meil igasugune seadusandlik tugi, et lennutada inimesi Euroopasse. See tähendab, et me peame tühistama lende ja inimesed peavad hakkama tühistama oma 2019. aasta suvepuhkusi,» rääkis O'Leary.

2019. märts on Suurbritanniale antud tähtaeg, millal ta peab EList lahkuma. Kui selleks ajaks ei ole lahkumise tingimused paigas, siis toimub nn kõva Brexit, kus Suurbritannia lahkub liidust ilma igasuguste kokkulepeteta.

Euroopa Komisjon, kes juhib Brexiti kõnelusi ELi ja Suurbritannia vahel, on keeldunud igasugustest kommentaaridest, kuniks leppet ennast veel paigas ei ole. O'Leary sõnul ei saa aga lennufirmad oodata kuni 2019. aasta märtsini ja selge õigusraamistik peab olema kokku lepitud 2018. aasta septembriks.

Sõnakas odavlennufirma juht ütles, et Ryanair plaanib suure hulga oma lennukeid aprilliks 2019 üldse Suurbritanniast välja viia regionaalsetesse Euroopa lennujaamadesse, et tagada lennufirma kasumlik tegevus ka pärast Brexiti lõpptähtaega.

O'Leary, kes enne referendumit tegi kampaaniat ELi jäämise poolt, kritiseeris ka Briti valitsust, kuna sellel puudub plaan B. «Mitte kellelgi Briti valitsuses ei ole õrna aimu, mida Brexiti lepe endas sisaldama peaks. Ainus, mida nad teavad, on see, et nad tahavad lahkud ELi õigusruumist.»

Ryanairi juht on veendunud, et Brexitiga kaasnevad Suurbritanniale suured kahjud, kaovad nii töökohad lennujaamades kui ka turismisektoris.