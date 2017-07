Läti maksusüsteemi raputav reform sai seimis esialgu leige vastuvõtu

Läti kaubandus- ja tööstukoja toetus läinud

Kui veel mai alguses toetas valitsuse plaanitavat reformikava ka Läti Kaubandus- ja Tööstuskoda, siis pärast viimase hetke muudatusi on organisatsioon maksureformi toetusest loobunud. ütlesid koja esindajad täna hommikul Postimehele.

Kuigi juba toonases versioonis tähendanuks maksureformi elluviimine maksukoormuse suurenemist suurtele ettevõtetele, mõistsid ettevõtted, et need reformid on Läti majandusele vajalikud.

«Me oleme täna väga huvitavas olukorras, kuna kõik osapooled on mõistnud, et tänane maksusüsteem ei toimi enam. Arutelu käib pigem selle üle, kuidas seda muuta,» rääkis Postimehele mai alguses Läti Kaubandus- ja Tööstuskoja juhatuse liige ja poliitikajuht Katrīna Zariņa.

«Kõige vähem arutelu on ettevõtte tulumaksu üle, enim diskussiooni on tekitanud aga kogu sotsiaal pool - nii üksikisiku tulumaks, sotsiaalmaks, jne -, kuna see läheb riigile palju maksma, kuid mitte kõik osapooled ei näe selle muudatuses positiivset mõju,» kirjeldas Zariņa mõned kuud tagasi.

Läti kaubandus- ja tööstuskoja liikmetele tegi aga juba siis enim muret uue maksusüsteemi astmelisus, kuna see ei pruugi aidata inimeste aastasissetuleku tõusule oluliselt kaasa. Ka teadvustati, et valitsusel tuleb leida katteallikad maksumuudatustele, millest on tingitud nii terve rea aktsiiside tõusu kui ka hasartmängude maksustamine.

Lätlaste algset reformikava kritiseeris maikuus ka Euroopa Komisjon oma riigipõhistes soovitustes Lätile. Seal märgiti, et valitsus peab arvestama, kuidas hakkama saada eelarvedefitsiidiga, mida reform endaga kaasa võib tuua.

