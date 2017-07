Eesti digiiglus sulab 150 000 eurot

Digiinstallatsioonid Euroopa Liidu Nõukogu hoonetes avati esmaspäeval, samal ajal tutvustati ka eesistuja tööruume. Kogu kujunduse keskmes on videoprojektsiooni kuppel, kus näidatakse Eestit ja teisi Euroopa Liidu riike tutvustavaid panoraamvideoid, kirjutab Äripäev.

Eesti eesistumise digilahenduste nõuniku Valdek Lauri sõnul on iga eesistujariik teinud ELi Nõukogu peahoone Justus Lipsiuse aatriumis ning eesistuja tööruumides ennast tutvustava väljapaneku. Peahoones käivad iga päev tuhanded euroametnikud ja diplomaadid.

Digiiglu läheb käibemaksu arvestamata maksma kokku umbes 150 000 eurot. Suurim kulu on kupli rent, mille hind on 107 600 eurot, videotootmise kulu on 10 000 eurot.

Loe pikemalt Äripäevast.