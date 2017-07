Eesti kartongpakendite tootja investeerib jõuliselt

A&R Cartoni juhatuse esimees Margus Üürike ütles, et nad laiendavad tootmispinda, et teha ruumi uuele kaasaegsele trükimasinale ja toota rohkem pakendeid. Uue masina kasutuselevõtuga väheneb keskkonnamõju ja vabanetakse tehnoloogilise piirituse kasutamisest, teatas firma.

Ettevõte ekspordib 95 protsenti meie toodangust, peamised turud on Norra, Soome, Rootsi ja Island. Lisaks on firma ekspordipartnerite hulgas Gröönimaa, Fääri saared, Hiina, Argentiina, Tšiili.

«Ma usun, on huvitav teada, et siinsamas Tabasalus valmistame me õllepakendeid Gröönimaale ja vahatatud karpe külmutatud kala tarbeks Islandi ning Fääri saarte kalatootjaile,» rääkis Üürike.

Üürikese kinnitusel on kartongpakendite kasutamine kasvav trend ja tarbijad tahavad, et toiduained oleksid pakendatud taaskasutatavasse pakendisse.

Pakendite trükkimiseks kasutatakse toiduainetööstusele ette nähtud värve, mis erinevad oluliselt näiteks ajalehtede ja ajakirjade trükkimiseks kasutatavatest värvidest. Seetõttu on ettevõtte tootmistsehh täiesti lõhnavaba.

Sel aastal 25. sünnipäeva tähistav A&R Carton AS on Talllinna külje all Tabasalus tegutsev valdavalt toiduainetööstuse kartongpakendite valmistaja. 4000 ruutmeetrises tehases valmistatakse aastas ligi 200 miljonit ühikut pakendit, selleks kulub ligi 4000 tonni kartongi.

Ettevõtte 2016. aasta käive oli 7 miljonit eurot ja tööd antakse 40 inimesele. A&R Carton kuulub Rootsi kontserni AR Packaging.