Investor teenis Eesti Energiat erastada soovinud NRG Energy aktsiaga ühe päevaga 77 miljonit

NRG aktsia hüppas eile 25 protsenti 20,45 dollarini, sest juhul, kui müük õnnestub, suudab ettevõte vähendada hiiglaslikku võlakoormat ning tagastada midagi ka aktsionäridele.

NRG strateegiamuutuse taga on tuntud riskikapitalist Paul Singer, kelle riskifond Elliott Management avalikustas jaanuaris, et on soetanud kuus protsenti ettevõtte aktsiatest ning plaanib survestada juhtkonda tegema strateegilisi ja juhtimismuutusi, eesmärgiga suurendada ettevõtte aktsionäride vara väärtust. Ta tegi koostööd investeerimisfirmaga Bluescape Energy ning kahepeale kokku on nende osalus piisavalt suur, et sundida ettevõtet muutusi tegema.

Elliottile kuulub 18,1 miljonit NRG aktsiat, mis tähendab, et investor teenis päevaga 77,4 miljonit dollarit, kirjutab CNBC. Alates sellest päevast, mil Singer teatas oma investeeringust, on NRG aktsia kerkinud juba 39 protsenti.

Sajandivahetusel soovis Mart Laari toonane valitsus erastada NRG Energyle 49 protsenti Eesti Energia aktsiatest. 2001. aasta detsembrist valitsus siiski loobus tehingust.