Tallink loobub kahest laevast

Tallink Grupi tütarettevõtted Baltic SF VII Ltd ja Baltic SF VIII Ltd müüvad Stena Ropax Limitedile kaks laeva – Stena Superfast VII ja Stena Superfast VIII. Tehingu väärtus on 133,5 miljonit eurot, teatas Tallink börsile.

Laevad antakse ostjale üle detsembris 2017. Seni jätkavad laevad Stena Line Ltd. poolt opereerimist Suurbritannia vetes vastavalt augustis 2011 sõlmitud prahilepingule.

Laevade müügist saadav rahavoog tugevdab kontserni finantspositsiooni, kuid saadav kasum ei ole olulise mõjuga AS-i Tallink Grupp konsolideeritud majandustulemusele.