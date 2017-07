Trahv pani tuntud Hispaania lennufirma loobuma töötajate rasedustestist

Hispaania rahvusliku lennufirma senist tava nõuda pardapersonalilt rasedustesti tegemist on juba pikalt peetud väga diskrimineerivaks, vahendab CNN.

Kuni hilise ajani kaitses lennufirma end väitega, et nad hoopis kaitsevad oma naistöötajate tervist, kuna lennukis rasedana töötamine võib kujutada ohtu veel sündimata lapsele. Lennufirmas valitses kord, kus nii pea kui selgus, et naistöötaja on rasedaks jäänud, teda enam lennukile ei lastud.

Küll aga ei uskunud seda põhjendust Baleaaride ühe saare, Mallorca tööinspektorid, kes kirjutasid Iberiale välja 20 000-eurose trahvi soolise diskrimineerimise eest. Hispaania ajalehe El Pais andmetel leidsid inspektorid, et Iberia on kohustanud oma personalivärbamise ettevõtet Randstadi teha potentsiaalsetele naistöötajatele tervisekontrollis ka rasedustest.

«Võttes arvesse vastuolusid, mida tekitab meie praegune töökord, mis on mõeldud rasedate naiste kaitseks, ei nõua me enam uutelt töötajatelt tervisekontrollis rasedustesti tegemist,» ütles lennufirma esindaja Maria Teresa Garcia Menendez pressiteate vahendusel.

Oma hilisemas teates ütles lennufirma, et ei ole kunagi jätnud kvalifitseeritud kandidaati tööle võtmata sellepärast, et ta on rase. Alles hiljuti võttis Iberia ühe konkursi raames tööle viis lapseootel naist kuuest kandideerinust.

Ameerika günekoloogide liidu hinnangul võivad naised lennata kuni 36. rasedusnädalani, ilma et see tekitaks mingeid komplikatsioone nende rasedusele. Ka on Ameerikas läbiviidud uuringud toonud välja, et keskmine stjuardesside raseduse katkemise arv on sama, mis õpetajatel.

Iberia pardapersonalist on 71 protsenti naised, mis on mõnevõrra väiksem number kui Ameerika Ühendriikides. Seal on see osakaal 76 protsenti.