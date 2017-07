Riik võib lõpetada 2019. aastast raudteeliikluse Lelle-Pärnu lõigul

«Valitsuse tegevusprogrammi ja raudteeseadusega on ette nähtud avaliku raudteeinfrastruktuuri arendamist suunava tegevuskava kinnitamine,» ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer BNS-ile. «Selle tegevuskava kinnitamise raames eeldatavalt otsustatakse, kas investeerida Lelle-Pärnu raudteelõiku.»

Lelle-Pärnu raudteelõik on amortiseerunud ja selle renoveerimine läheks MKM-i kalkulatsioonidel maksma 17 miljonit eurot, mis võimaldaks lõigul järgnevail 10 aastal sõita rongidega kuni kiirusel 120 kilomeetrit tunnis.

Kui renoveerimist mitte ette võtta, muutuks Lelle-Pärnu raudteelõik ohtlikuks ja aeglaseks ning ministeeriumi hinnangul oleks sellel mõistlik raudteeliiklus 2019. aastast peatada.

Lisaks võimaldaks olemasoleva raudtee likvideerimine hoida Rail Balticu rajamiselt mitukümmend miljonit eurot, sest ei oleks vajadust rajada mitmetasandilist ristmiku uue ja vana raudtee vahel. Samuti oleks mugavam luua uus Pärnu kaubajaam linna põhjaosas.

Samas võimaldaks sarnast kokkuhoidu olemasoleva raudtee renoveerimine vaid kaubajaamani.

69,5 kilomeetrit pikk Lelle-Pärnu raudteelõik kuulub Marcell Vichmanni ettevõttele Edelaraudtee Infrastruktuuri AS. Möödunud aastal teenis ettevõtte 14,4 miljoni euro suuruse tulu juures 4,5 miljonit eurot kasumit. Ettevõte on varasemalt kritiseerinud kava jätta raudtee renoveerimata.

Otsus, kas peatada rongiliiklus Pärnuga Rail Balticu valmimiseni või paigutada 17 miljonit eurot Lelle-Pärnu raudtee renoveerimisse langetab valitsus tõenäoliselt lähiajal. Valituse meedianõuniku Kateriin Pajumägi sõnul on teema neljapäevase kabinetiistungi kavas, kuid arvestades, et see on viimane päevakorrapunkt, ei pruugita selleni jõuda.

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius ütles möödunud aasta lõpus, et Lelle-Pärnu lõigu renoveerimise arvelt vabanev raha tuleks paigutada Pärnu lennujaama rekonstrueerimisse. «On räägitud sellest, et kui Rail Baltic kindlalt tuleb, pole mõtet raudteelõiku rekonstrueerida,» ütles Kosenkranius oktoobris. Valitsus otsustas käesoleva aasta mais muuhulgas rekonstrueerida 20 miljoni euro eest 2019. aastal Pärnu lennujaam.