Läti maksureform kriitikatules: parlamendisaadik ennustab peatset kaost

Aboltina hinnangul tuleks seimiliikmetele anda vähemalt nädal, et reformi põhjalikumalt menetleda, sest seda ei saa teha vaid ühe päevaga.

«Ettepanekute esitamise aeg on väga lühike ning arvan, et nii minul kui teistel seimiliikmetel on äsja valitsuse poolt heaks kiidetud maksureformi kohta palju küsimusi. Parlament ei ole nupuvajutamise masin ega tohiks selleks muutuda,» ütles Āboltiņa.

Teisipäeval kiitis Läti valitsus heaks ulatusliku maksureformi ning saatis eelnõud seimi. Seim langetab lõpliku otsuse viimasel lugemisel 21. juulil.