Veskimägi vajadusest välistööliste järele: riik on ise töökäte puuduses süüdi

Tänavu on välistööjõu kvoot täitunud juba poole aasta pealt ja tekkinud olukord nõuab kiiret poliitilist otsust, vahendab Äripäev. Ettevõtjad näevad, et piirangut, mis on 0,1 protsenti elanikkonnast ehk tänavu 1317 inimest, tuleks leevendada, sest sobivad töötajad ukse taga ei oota.

«Ma arvan, et riik peab suurendama seda kvooti, kuna riik ei tooda tööjõudu, mida turg nõuab,» leidis Veskimägi. Kui riik vaja minevate oskustega inimesi ei koolita, ei jää Veskimägi hinnangul muud üle, kui tuleb hakata neid sisse tooma. «Midagi teha ei ole, töö tuleb ära teha,» põhjendas Standardi omanik.

