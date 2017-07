Tere ülevõtnud toiduainetööstus kaotas mullu üle poole kasumist

Kasumi vähenemine müügitulu samaks jäädes oli tingitud peamiselt põhitooraine ehk liha ja piima hinnatõusust, seda nii Eestis kui maailmaturul, märkis ettevõtte juhatus majandusaasta aruandes.

Möödunud aastal investeerisid Grupi ettevõtted kokku 3,4 miljonit eurot. Suurimad investeeringud olid Farmi Piimatööstusel Purepak pakkemasin ja uue kohukese liini soetamine ning Rannarootsi Lihatööstuse keskkonnasäästliku reovee puhastusjaama ehitus. Kõikide Grupi ettevõtete investeeringud läksid valdavalt seadmepargi ja hoonete rekonstrueerimisse.

Eelneval aastal töötas Maag Grupis keskmiselt 731 inimest, kelle summaarne palgakulu moodustas 13,9 miljonit eurot. Seega oli keskmine kuine palgakulu inimese kohta ettevõttes möödunud aastal ligi 1590 eurot.

Käesoleval aastal on Maag Grupi eesmärk kasvatada turuosa, käivet ja äritegevuse rentaablust. Ettevõte on jätkuvalt avatud ka äritegevuse laienemise võimalustele, seda nii uute ettevõtete ühendamise kui ka ostmise osas.

Plaan on ka viia lõpule ühe Eesti suurima piimatööstuse AS Tere omandamine, millega ettevõte alustas 2017. aasta märtsis, märkis Maag Grupp.

Maag Grupp on toiduainetööstuseid koondav kontsern. Gruppi kuuluvad AS Farmi Piimatööstus, AS Rannarootsi Lihatööstus, Pouttu OY, Nigula Piim OÜ, Mest Food OÜ, Gelid Food OÜ, Black Angus OÜ, Maag Kinnisvara OÜ ja Poola Avalon Foods Sp. z o.o.

Ettevõtte omanikud on 37,5 protsendiga Aivar Saarma, samuti 37,5 protsendiga Roland Lepp ja 25 protsendiga Toomas Juhani.