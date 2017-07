Üks USA linn plaanib maksustada rikkaid

Seattle’i linna volikogu poolt esitatud ettepaneku järgi hakataks maksustama ainult inimesi, kes teenivad üle 250 000 dollari ja paare, kes deklareerivad oma tulusid koos üle 500 000 dollari väärtuses, vahendab Fox Business. Kehtestatav üksikisikutulumaks oleks 2,25 protsenti.

Eelduste kohaselt peaks tulumaksu idee leidma heakskiidu. Linnavolikogu finantskomitee andis eelnõule rohelise tule ja isegi tõstis maksuprotsenti 2 protsendi pealt 2,25 protsendini.

Uue maksumuudatuse toetajad linnavolikogust sõnavad, et linna plahvatuslik majanduslik areng ja õitseng on loonud oluliselt rikkust ja võimalust, aga samas on teravnenud taskukohaste eluasemete kriis, mis avaldab survet madalama sissetulekuga inimestele.

Seattle'i maksumuudatuse jõustumine annaks olulise tõuke osariiklikule maksureformile, millega liigutaks progressiivsete maksude poole. «Osariikliku maksureformi on vaja, et meie madalama sissetulekuga inimesed maksaksid vähem, keskklass maksaks umbes sama palju ja meie kõrge sissetulekuga inimesed maksaksid rohkem,» ütles linnavolikogu liige Tim Burgess peale eelnõu edasi liikumist finantskomiteest.

Uus maksumuudatus leiab kindlasti vastupanu oponentidelt, kes kutsuvad seda eelnõud illegaalseks, põhiseadusega vastuolus olevaks ja maksumaksja raha raiskamiseks. Kui eelnõu läheb läbi, tõstaksid linnajuhid maksumäära ja laiendaksid selle piire.

Linna eelduste kohaselt tooks uus maks sisse umbes 140 miljonit dollarit aastast. Selle raha eest saaks linn langetada kinnisvaramaksu, tasuda avalike teenuste eest nagu transport ja sotsiaalmajad ning saavutada süsinikdioksiidi-emisiooni vähendamise eesmärke.