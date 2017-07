Ajalehed ühinevad Facebooki ja Google’i vastu

News Media Alliance nimeline organisatsioon, mis ühendab peaaegu 2000 Põhja-Ameerika kirjastajat, esitas sel nädalal USA Kongressile taotluse lubada neid digitaalmeediaettevõtetega kollektiivselt läbi rääkida.

«See on igasuguse seadusandluse jaoks raske keskkond, aga me peame püüdma,» ütles Financial Timesile organisatsiooni tegevjuht David Chavern.

Pole veel selge, kas Kongress teeb erandi, sest vastasel korral käsitletakse kirjastuste tegevust kartellina.

Kuid ajakirjandusväljaanded on meeleheitel, sest muud valikud on ennast ammendanud. Suurte väljaannete, nagu The New York Times ja The Wall Street Journal eelmise aasta käive kukkus üle 20 protsendi. Digitaaltellimused on küll pakkumas mingit kompensatsiooni, aga neist saadav tulu ei kasva nii kiiresti kui printmeedia reklaamitulud kahanevad ning ajalehetööstus on lähenemas kriisile.

Kirjastajad ei karda mitte üksnes tulusid, mida nad digitaalgigantidele kaotavad. Paljud lugejad leiavad uudiseid sotsiaalmeedia ja otsingumootorite kaudu, mis tähendab, et kirjastajatel ei ole enam otseseid andmeid oma lugejate kohta.

«Meil on kaks ettevõtet, kelle online-positsioon on massiivne, aga üksikud ettevõtted ei tohi kokku saada, et nendega ühiselt rääkida,» selgitas David Chavern. «See on tasakaalustamatus, millega tuleb tegelda,» lisas ta.

Analüüsifirma eMarketer andmetel on Facebook ja Google sel aastal kontrollimas 60 protsenti USA digireklaami turust. Globaalse meediaagentuuri Global Magna ennustuste kohaselt kahaneb sel aastal globaalne ajalehereklaami turg üheksa ja ajakirjareklaami turg kümme protsenti.

Sarnased protsessid käivad ka Euroopas. Suurbritannias on ajalehekirjastused pidamas juba kuid läbirääkimisi ühise reklaamimüügifirma loomiseks, saavutamaks läbirääkimistel reklaamiandjatega tugevamaid positsioone.