Eesti väiketanklad ei ole veel surnud

Üks selline on näiteks Euro Oil AS, mis opereerib sama kaubamärgi all üle Eesti 24 väiketanklat. Ettevõttel läks möödunud aastal pigem hästi: müügitulu kasvas ligi kümnendiku 20 miljoni euroni ja kasum kerkis ligi poole miljoni euroni, selgub majandusaasta aruandest.

Lisaks positiivsetele numbritele jätkas Euro Oil investeeringuid ja ehitas uue automaattankla Viljandisse ja Tallinnasse. Tänavu kavatseb firma kindlustada oma turupositsiooni ning kasvatada umbes 10 protsenti käivet. Plaanis on avada ka kaks uut tanklat Harjumaal.

Euro Oil AS kuulub Arno ja Kaari Hirtentreule.

Teine suurem iseseisev kütuse jaemüüja on Krooning AS, millel on üle Eesti 14 tanklat. Ettevõttel õnnestus mullu paari protsendi võrra suurendada käivet, mis ulatus veidi üle 12 miljoni euro. Kasvas ka ettevõtte puhaskasum.

Sarnaselt Euro Oilile jätkas Krooning investeerimist ja ehitas uueks näiteks Õismäe automaattankla, kuhu osteti uued makseterminalid ja kütusenivoo mõõteseadmed, paigaldati uusi katusekatte ja fassaadikatte materjale ning ehitati uus tankla majandushoone.

Lisaks ostis Krooning möödunud aasta lõpus Lagedi tankla, mis kuulus Alteko Oil OÜle.

Tanklavõrgu laienemise, müügitöö ja arendustegevuse tõhustamisega oli tagatud ettevõtte kasumlik kasv, kirjutas juhatus aruandes.

Krooning AS kuulub Tiivi Kassile ja Riho Rõugile, lisaks on 20 protsendiga osanik kütusemüüja Olerex.

Olerex on viimase aasta jooksul «alla neelanud» juba kolm väikest tanklaketti: Mahta Kütus AS, Raktoom AS ja nüüd Favora. 2015. aastal omandas Olerex aga 37 tanklaga Lukoili keti.

Möödunud aasta juunis teatas Circle K, et nad ostavad 23 Premium 7 keti tanklat, mille omanik on Sevenoil EST AS. Alexela ostis samal ajal üles kütusefirma Mokter neli tanklat.