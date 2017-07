Kuus ettevõtet, mis võivad toitumist igaveseks muuta

Tavalise ameeriklase toidulaud on viimase paari kümnendiga märkimisväärselt muutunud. Puuvilju süüakse rohkem, köögivilju aga vähem. Selle taustal püüavad tehnoloogiafirmad välja tulla uute ideedega, kuidas toota senisest teistmoodi näiteks liha, piimatooteid ja juurvilju.

Business Insider on välja toonud kuus olulist ettevõtet, mis võivad toidutööstuses revolutsiooni kaasa tuua:

Memphis Meats – katseklaasi liha

Idufirma toodab looma tüvirakkudest katseklaasis kanaliha, pardiliha ja lihapalle. Memphis Meatsi eesmärk on eelkõige tootmiskulud alla saada, et juba 2021. aastast katseklaasiliha pakkuma hakata.

Firma sõnul suudavad nad liha palju efektiivsemalt toota, kuna nad saavad seda teha sisetingimustes ja loomi tapmata.

Apeel Sciences – puuviljade säilivusaja pikendamine

Apeel Sciences nimeline idufirma väidab, et nad on leiutanud söödava kihi või katte, mis suurendab puu- või köögiviljade säilivusaega kuni viis korda. Näiteks, kui pihustada nende toodet küpsele maasikale, võib see nädal aega rohkem säilida.

Praegu kasutab Apeeli toodet kuus farmi nii Põhja-Ameerikas kui Aafrikas.

AeroFarms – taimekasvatus siseruumides

Maailma suurim vertikaalfarm AeroFarms kasvatab toidutaimi siseruumides laoriiulitel, mis ulatuvad 10 meetri kõrgusele. – asd

Päikesevalguse ja mulla asemel kasvavad AeroFarmsi taimed LED lampide ja toitaineterikka vee peal.

Aednike asemel kontrollivad taimede valgus-, niiskus ja temparatuuritingimusi arvutid. Selle põhjal teevad analüütikud järeldusi, kuidas taimed tulevikus kasvavad.

See on võimaldanud saagikust tõsta isegi kuni 70 korda.

Beyond Meat ja Impossible Foods – lihavabad burgerid

Need kaks idufirmat toodavad burgereid kookosõlist, nisust ja kartulivalgust. Eesmärk on jõuda tulemuseni, kus taimetoidukotlet maitseb nagu päris lihast tehtud pihv.

Hampton Creek – munavaba majonees

See firma on tuntud peamiselt munavaba majoneesi tootmise poolest. Lisaks töötavad nad praegu välja katseklaasis toodetud liha.