Suvehitt «Despacito» andis Puerto Rico majandusele tõuke

Daddy Yankee, kelle tegelik nimi on Ramón Luis Ayala Rodríguez ületas pühapäeval Spotify artistina 44,7 miljonit kuulajat, vahendab NewsWeek. Nende numbritega möödus ta umbes 200 000-ga Briti lauljast Ed Sheeranist, kes hoidis eelmist rekordit 44,5 miljoni kuulajaga.

«Spotify edetabeli esimene koht ei ole pretsedent mitte ainult minule, vaid kogu tööstusele,» ütles Puerto Rico räppar. «See on näide sellest, kuidas digitaalne revolutsioon on muusika maailma ühendanud.»

Spotify jälgib seda kui paljud kuulajad on mingit artisti 28-päevase perioodi jooksul läbi voogedastuse kuulanud. See tähendab seda, et 28 päeva jooksul kuulati Daddy Yankee laule 44,7 miljonit korda. Laulu mõlemat versiooni (hispaania ja inglise keelset) on kumbagi kuulatud üle 500 miljoni korra.

Laul on aidanud ka Puerto Rico majandust, pärast seda kui riik kuulutas kaks kuud tagasi välja pankroti. Puerto Rico ajaleht El Nuevo Dia teatas eelmisel nädalal, et pärast laulu välja tulekut on turism kasvanud 45 protsenti. Kohapealsed turismiettevõtted on hakanud väliskülalisi viima kohtadesse, mida näeb ka muusikavideos ( ja millel on YouTubes üle kahe miljardi vaatamise).

Laulu autor, Fonsi teatas instagrammis, et laulu mõju kohalikule majandusele teeb ta väga õnnelikuks. «Puerto Rico ongi selle laulu peategelane. See oli alati minu suureks inspiratsiooniks,» kirjutas staar Instagrammis.