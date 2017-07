EASilt tagantjärele 65 000 eurot saav Weekend Festival ei ole väga usin aruannete esitaja

«Käesolevaga kooskõlastab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ettevõtluse arendamise sihtasutuse juhatuse esimehe Alo Ivaski ettepaneku katta Weekend Festival Baltic OÜ projekti 2014-2020.5.01.16-0379 taotluse rahuldamise summa 65 000 eurot sama meetme rahvusvaheliste konverentside toetamise tegevuse vahendite arvelt,» seisab ministeeriumi asekantsleri Merike Saksa poolt napilt nädala aega tagasi, 3. juulil allkirjastatud kirjas EASile.

Kooskõlastust küsis EAS ministeeriumilt sellepärast, et algselt otsustas sihtasutus oma 25. jaanuari otsusega jätta Weekend Festivali taotlus rahvusvaheliste sündmuste toetuste voorus rahuldamata. Festivalikorraldajad otsustasid otsuse 20. veebruaril vaidlustada. MKM rahuldas nende vaide ja kohustas EASi võimaldama taotlejal taotluses toodud andmeid korrigeerida.

Taotlust täiendama ei pidanud

«Andmete korrigeerimise tulemusena tuli taotlus ka rahuldada,» märkis EASi juht Alo Ivask 29. juunil MKM-ile saadetud kirjas. Ta lisas, et kuna rahvusvaheliste sündmuste meetmes vabu vahendeid taotluse rahuldamiseks ei ole, siis on Weekend Festivalile võimalik anda 65 000 eurot rahvusvaheliste konverentside meetmest, kus peaks laekuma nii tagasimakseid ja kus pole rahalisi vahendeid plaanitud mahus veel ära kasutatud.

Weekend Festivali meediasuhete ja turunduse eest vastutava Gunnar Viese sõnul otsustasid nad EASi otsuse vaidlustada, sest leidsid, et vastasid kõigile toetusmeetme reeglitele. «Kuna me leidsime, et hindamisest tulenev otsus ei olnud seetõttu päris õiglane, siis palusimegi neil üks kord otsus veel üle vaadata,» rääkis Viese.

«Kuigi EASi juht mainis oma kirjas MKM-ile andmete korrigeerimist, siis Viese sõnul taotles festival juba alguses toetusega ette nähtud summat maksimummääras, mis on 65000 eurot. «Kui aga rääkida taotlusest, siis meie hinnangul oli taotlus juba algusest peale igati korrektne, kuid teatud ridade tõlgendamisel tekkis lihtsalt arusaamatus,» selgitas ta.

Kuigi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei saa konkreetset juhtumit kommenteerida, märkis ministeeriumi struktuurivahendite valdkonna juht Andres Võrang, et nemad siiski ei otsusta, kellele ja kui palju raha jagada, vaid üksnes kontrollivad, kas selliste otsuste tegemisel on otsus põhjendatud.

MKMi jaoks harv, EASil tavapärane praktika

«Kui see on puudulik, siis palub ministeerium rakendusüksusel ehk EASil projekti uuesti hinnata,» sõnas Võrang. Kuigi MKMi esindaja ütleb, et nii rahastusotsuste vaidlustamist kui ka nende rahuldamist esineb vähe - näiteks 2014-2020 toetusperioodil on esitatud üheksa vaiet, millest rahuldatud ehk hiljem muudetud otsuseid on olnud kaks -, siis EASi turundusjuhi Piret Reinsoni sõnul on see neile üsna tavapärane.

«See on iga taotleja õigus, millele viitab EAS ka oma otsustes tulenevalt haldusmenetluse seadusest ja struktuuritoetuste seadusest,» rääkis Reinson. EASi otsuseid saabki vaidlustada ministeeriumi kaudu, kelle alla toetuse meede kuulub. Antud juhul esitati see siis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

Võrang lisas, et juhul kui ühest toetusmeetmest jääb rahalisi vahendeid puudu, on võimalik üle vaadata prioriteetse suuna teiste meetmete eelarved, nagu antud juhul tehti. «Kui näiteks tegevused on ellu viidud ja eesmärgid täidetud, kuid vahendeid on üle, võib kokkuleppel korraldusasutusega vahendeid ümber paigutada,» kinnitas ministeeriumi esindaja.