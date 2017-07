VIDEO Kas rahandusminister Tõniste esines Brüsseli ajakirjanikele päheõpitud tekstiga?

Tõniste ütles kogunemise eel, et Eesti jaoks on tähtis päev, kuna ELi eesistujana juhatame me esimest korda Ecofini koosolekut.

«Meie eesmärk eesistumise ajal on avatud ja innovatiivne Euroopa majandus. Me tahame edendada Euroopa kapitaliturge ja pangandusliitu. Oluline on vältida järgmist kriisi,» rääkis Tõniste ajakirjanikele.

Ta lisas, et Eesti tahab muuta Euroopa Liidu maksusüsteemi läbipaistvamaks. «Seda meie kodanikud ootavad,» märkis ta.

Siiski jättis ta vastamata ajakirjanike küsimustele ja kiirustas koosolekut juhatama. Vaata videot Tõniste esinemisest:

Rahandusministeerium saatis seoses Toomas Tõniste esinemisega täpsustava kommentaari, kus toodi välja, et tegemist on tavapärase nn doorstep formaati lühikese kõnega. «Seda kasutab enamik ministreid enda esindatava maa eesmärkide ja tegevusplaani tutvustamiseks,» öeldi ministeeriumist.

Ministeeriumi sõnul oli ministri pöördumise eesmärk anda rahvusvahelisele meediale teada Eesti prioriteetidest finants- ja maksupoliitika valdkonnas, milleks on Euroopa finantssektori tugevdamine, maksupoliitika moderniseerimine ning Euroopa Liidu 2018. aasta eelarves kokkuleppele jõudmine.

«Eriliseks tegi olukorra, et meie minister juhatas esimest korda eesistujana ka rahandusministrite kohtumist ning tema sõnumid on seetõttu ka kõrgendatud avalikkuse tähelepanu all. Seekord ministril tõesti ajakirjanike küsimustele vastamiseks aega ja võimalust ei olnud. Küsimusi saab esitada ka pressikonverentsil.»