Ülitihe konkurents viis tuntud digipoe kahjumisse

2014. aastal veel ligi miljon eurot kasumit teeninud arvutikauplus teenis 2016. aastal kahjumit üle 500 000 euro. Lisaks langes paar protsenti ka firma käive. Nii möönabki juhatus majandusaruandes, et aasta ei olnud just kõige edukam.

Põhjuseid on mitmeid. Ühelt poolt oli digikaupade nõudlus 2016. aastal langustrendis. Inimesed ostavad vähem süle- ja lauaarvuteid, samuti asenduvad fotoseadmed mobiiltelefonidega, märkis juhatus.

Teine oluline põhjus on see, konkurents arvuti- ja digipoodide turul on muutunud väga tihedaks, kaasa arvatud veebiäris. Marginali surve on väga tugev, kuna lähiriikides on tekkinud hulgaliselt veebikauplusi, mis Klickiga otseselt konkureerivad.

Konkurentsiolukorraga kohanemiseks lubab Klick tööd ümber korraldada. «Jätkuvalt tegeletakse kaubandusprotsesside optimeerimisega ning täiendatakse nii veebipoe lahendusi kui teeninduse kvaliteeti,» kirjutab juhatus. Eeskätt on olulised investeeringud veebiäris.

Kolmas põhjus, miks digipoe kasumlikkus surve all on, tuleneb üha kasvavatest tööjõukuludest. Klicki töötajate arv küll vähenes, kuid palgakulud kasvasid ja küündisid ligi 1,8 miljoni euroni. Lisaks valitseb sektoris tööjõupuudus. Heade töötajate leidmine on ka 2017. aastal väljakutse, räägib juhatus.

Klickil oli aasta lõpu seisuga Eestis 21 kauplust. Ettevõte müüb laias valikus digikaupu – sülearvutid, nutitelefonid, digikaamerad, printerid ning muud digitooted.