Kreditex Ühisraha muudab inimeselt-inimesele laenamise turvalisemaks

Lihtne, mugav ja kasutajasõbralik

Sarnaselt teiste ühisrahastusportaalidega loob Kreditex Ühisraha kindla ja hästi toimiva keskkonna, kus igaüks võib oma raha kasulikult investeerida ja headel tingimustel laenu võtta.

Samas on uuel portaalil mitmeid eripärasid, mis üheskoos muudavad inimeselt-inimesele laenamise nüüd tunduvalt mugavamaks ja turvalisemaks.

Kõik portaali kaudu laenu taotlevad isikud ja ettevõtted läbivad põhjaliku kontrolli. Selles osas toetub Kreditex Ühisraha portaal Kreditexi grupi ettevõtete pikaajalisele kogemusele ning kasutab aastate jooksul välja töötatud hindamissüsteemi.

Kreditex Ühisraha pakub investeerimiseks ainult kvaliteetseid laene. Kahtlased ja ebakindlad laenutaotlejad eemaldatakse juba eelvaliku käigus. Investor näeb portaalis ainult kõrgema reitinguga laene (A+, A, B+, B, C), mille puhul on olemas suur tõenäosus, et taotleja maksab laenu tagasi.

Kõige suurem tagasiostugarantii

Investoritele pakub portaal 90% tagasiostugarantiid, mis tagab kindlustunde juhuks, kui mõne laenu tagasimaksed takerduvad ning laenuleping tuleb ennetähtaegselt lõpetada.

Sellisel juhul rakendub automaatselt Kreditex Ühisraha tagasiostugarantii, mis toob 90% tagastamata laenu põhiosast investorile tagasi. Ka laenude sissenõudmisega seotud toimingud võtab Kreditex Ühisraha täielikult enda kanda.

Sedavõrd suure tagasiostugarantii pakkumine on krediidivahendajate hulgas ainulaadne. Mõned firmad aga hoiduvad täielikult riskide jagamisest investoritega ega paku mingit tagasiostugarantiid.

Alustada on lihtne

Kõik, kes soovivad investorina tegutsema asuda, saavad nüüd teha seda väga lihtsalt. Kõik alustamiseks vajalikud toimingud on Kreditex Ühisraha portaalis tehtud nii lihtsaks kui võimalik.

Alustama ei pea sugugi suure summaga. Kreditex Ühisraha portaali abil võib igaüks alustada oma kapitali kasvatamist. Investeerimisega ei kaasne lisatasusid ning algne panus võib olla ainult kümme eurot. Samas investeeringute keskmine tootlus on Kreditex Ühisraha portaalis 15%.

Kindlasti on investoril vajalike otsuste langetamine tunduvalt lihtsam kui näiteks väärtpaberite maailmas orienteerumine. Portaal on lihtsa ülesehitusega, ülevaatlik ja informatiivne. Kui vastus jääb siiski leidmata, aitab kasutajaid Kreditex Ühisraha klienditugi.

Mõtled laenu võtmisele?

Loe lähemalt, millseid võimalusi pakub Kreditex Ühisraha portaal laenuvõtjatele.

- Portaal väljastab tagatiseta laene summas 300 € kuni 5000 € tagasimakse perioodiga 3 kuud kuni 5 aastat.

- Laenulepingu saab sõlmida kodust väljumata, kui laenusumma on kuni 2000 €.

- Raha laekub kliendi arvele 1 tööpäeva jooksul pärast lepingu sõlmimist.

- Laenu võib tagastada ennetähtaegselt, tehes seda kas osaliselt või täies mahus.

- Klient saab jooksvalt muuta laenulepingu tagasimakse kuupäeva, lepingu tähtaega ning taotleda maksepuhkust 30, 60 või 90 päevaks.

- Kliendil võib olla mitu laenulepingut. Iga klient saab ise otsustada, millal ja kuidas tal on kõige mugavam laenusid tagastada.

- Peale eraisikute saavad portaali kaudu laenu võtta ka juriidilised isikud.

Kreditex Ühisraha toetab vastutustundliku laenamise põhimõtteid ja soovitab klientidel oma laenamisega seotud otsused põhjalikult läbi mõelda.

Kreditex Ühisraha