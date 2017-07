Müstiline nimetu kaupleja teenis kuuga üle 200 miljoni

11. juunil tekkis Instagrammi indoneesia keelne postitus, kus salapärane Ethereumi krüptorahaga kaupleja (või kauplejad), kelle digitaalse rahakoti kood on 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184, teenis(id) aastaga 413 protsenti kasumit, kirjutab Bloomberg

«Ma saan palju sõnumeid, kus küsitakse, palju mul etherit on,» kirjutati instagrammikontol, kuhu olid postitatud ka pildid riistvarast, mida kasutati väidetavalt krüptoraha kaevandamiseks. «Üks lahedaid asju Ethereumi juures on see, et kõik maailma rahakotid on kõigile nähtavad. Siin on minu rahakott koos säästudega,» kirjutati Instagrammi kontol.

Krüptoraha hämaras maailmas on oma identiteetide varjamine tavapärane praktika. Tava on tekkinud seoses tõsiasjaga, et krüptorahaga äri tegemine ei ole alati kõige legaalsem tegevus. «Traditsioon» kui selline algas mehest nimega Ross Ulbricht, kes kasutas varjunime Dread Pirate Roberts, et kasutada bitconi rahapesus ja narkoäris. Hetkel teenib ta Ühendriikides eluagset vanglakaristust.

See ei tähenda muidugi, et 0x00A651D43B6e209F5Ada45A35F92EFC0De3A5184 tegeleb millegi illegaalsega.

Ethereum maksis selle aasta alguses 8 dollarit tükk ning tõusis juunis 400 dollari peale. Hetkel seisab hind 250 dollari peal.

Euoopa Parlament teatas märtsis, et anonüümsus võib olla üheks põhjuseks, mis takistab krüptorahal massidesse minemast. «Krüptoraha usaldusväärsus ei kasva, kui neid kasutatakse kriminaalsetel eesmärkidel,» kirjutati Euroopa parlamendi krüptoraha legaliseerimise esialgses variandis. «Anonüümsus on virtuaalraha jaoks pigem takistus kui eelis.»

Anonüümsus on olnud aga üks suurimaid krüptorahaga kauplemise tõmbejõude. «Sa ei pea sellega siduma oma identiteeti,» ütles riskikapitali ettevõtte Blockchain Capital uurimisüksuse juht Spencer Bogart. «Finantsprivaatsus on krüptoraha äri oluline aspekt.»

Etheri, mis on teisena kõige populaarsem krüptoraha peale bitcoini, koguväärtuseks loetakse hetkel 23 miljardit dollarit. Etheri miljardäride hulka võivad peagi kuuluda sellised inimesed nagu riskifonid ärimees Michael Novogratz, ConsenSysi rajaja Joseph Lubin ning Ethererumi looja Vitalik Buterin. Arvatakse, et Lublinil võib olla sadade miljonite dollarite väärtuses etherit. Buterin on Redditis öelnud, et tema etheri väärtus võrdub umbes 117 miljoni dollariga.

Sarnaselt bitcoininga vaevleb ka ether maine käes, mida määrivad küberrünnakud. Alles möödunud kuul leidis aset Ethererumi «flash crash» ehk kiire kukkumine, kus Ethererumi hind langes korraks 10 sendile, enne kui ta 300 dollarile tagasi hüppas.

«Ees seisab palju õppetunde,» ütles ütles riskikapitali ettevõtte Aberdeen Asset Managementi juht Peter Denious. «Suure raha teenimisega kaasnevad ka suured kaotused.»