Johnny Depp on rahahädas

Näitleja nõuab Los Angelese kohtu kaudu 25 miljonit dollarit oma endiselt varahaldusfirmalt The Management Group (TMG), kelle ta eelmisel aastal lahti lasi. TMG väidab aga, et megastaar on korduvalt ignoreerinud nende hoiatusi, et tema kulutused, mis on keskmiselt kaks miljonit dollarit kuus, kaasa arvatud 30 000 dollarit veinide eest, ei ole jätkusuutlik, vahendab Bloomberg.

«Kui Deppi hurjutati TMG või mõne teise nõustaja poolt tema kulutuste pärast, vastas ta reeglina tiraadiga, kus ta süüdistas teda ümbritsevaid professionaale ning lubas, et töötab kõvemini selleks, et lubada ükskõik, mida soovib,» seisab ettevõtte esitatud kohtudokumentides.

Depi ostude hulka kuuluvad 45 aakri (182109 ruutmeetrit) suurune härrastemaja Lõuna-Prantsusmaal, saarestik Bahamas, 46 meetri pikkune luksusjaht, Andy Warholi ja Gustav Klimti taiesed, 70 kitarrist koosnev kollektsioon, 40 täiskohaga töötajat üle maailma ja palju muud.

Deppi sõnul on tema ostude avalikustamine ettevõttepoolne katse rünnata teda avalikult ja eemaldada tähelepanu TMG eksimustest.

Vendade Joel ja Robert Mandeli ettevõte sai viis protsenti Deppi maksude-eelsetest tuludest ehk 17 aastaga kokku umbes 28 miljonit dollarit selleks, et hallata praktiliselt kogu tema era- ja ärielu, kaasa arvatud arvete maksmised, reiside korraldamine, kinnisvara ostmine ja müük ning maksude haldamine.

Deppiga tegeles keskmiselt neljaliikmeline meeskond ning aeg-ajalt ulatus see koguni 12 inimeseni.

TMG sõnul oli Deppi hagi põhjuseks see, et ettevõtte otsustas lasta pangal üle võtta näitleja Los Angeleses asuva kodu. Maja oli viie miljoni dollari suuruse laenu tagatiseks, mis ettevõte Depile andis selleks, et ta sai 2012. aastal tagasi maksta City National Bankile, mida ta muidu ei suutnud. TMG alustas tagatise ülevõtmise protsessi aasta tagasi varsti pärast seda kui Depp ettevõtte vallandas.

Depp süüdistab, et kompanii ei suutnud maksta tema makse õigeaegselt, laenas tema raha teistele, ei suutnud tema kulusid kontrolli all hoida ning laenas kontrollimatult tema nimel. Ta nõudis ka oma kodu ülevõtmisprotsessi peatamist.