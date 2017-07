PRIA toetab kalureid uute püügivahendite soetamisel

Toetust saab kasutada ankurdatud mõrdade soetamiseks Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel, mis aitab piirata alamõõdulise kala kaaspüüki, samuti antakse toetust rannapüügil kasutatavate hülgepeletite ja hülge kahjustustele vastupidavamate mõrdade jaoks, kirjutab PRIA pressiteates.

Täpsemad nõuded taotlejatele ning tingimused toetuse saamiseks on kehtestatud maaeluministri määrusega. Püügivahendi parendamise toetust rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi meetmest 1.15, mille eelarve perioodiks 2014-2020 on 3,9 miljonit eurot. Tänavu on toetuste maksmiseks eraldatud 780 000 eurot. Üks taotleja võib toetust saada kuni 80% planeeritud investeeringu abikõlblike kulude maksumusest. Taotlusi võetakse käesoleval aastal vastu 30. novembrini või eelarve ammendumiseni.

Toetust võib saada äriregistris registreeritud mikro-, väike- või keskmine ettevõtja, kellele on kalapüügiseaduse alusel ja korras 2017. aastaks antud kaluri kalapüügiluba. Ta peab omama määruses nõutud segmenti kuuluvat registreeritud kalalaeva ning ka püügivahend, mille asendamiseks ta toetust taotleb, peab kuuluma talle endale. Tal peab olema püügivõimalus sama püügivahendi kasutamiseks, mille asendamiseks ta toetust taotleb.

PRIA rõhutab, et ühe kalalaeva samaliigilise püügivahendi ja seadme kohta ei anta toetust rohkem kui üks kord programmiperioodi jooksul ning mitte rohkematele püügivahenditele kui taotlejale taotluse esitamise aastaks määratud püügivõimalus ette näeb.

Taotlused toetuse saamiseks tuleb saata postiga või digitaalselt allkirjastatuna e-postiga PRIA keskusse, vormid ja täpsemad juhised on PRIA kodulehel. Lisainfot saab PRIA kalandustoetuste büroost telefonil 737 1378.