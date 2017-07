Kredex lõpetas Elmo elektriautode renditeenuse pakkumise

«Hetkel on veel see oksjon lõpuni viimata ja lepingud allkirjastamata,» ütles teenuse ostnud Pärisvara OÜ ja Aitkal OÜ juhatuse liige Marti Nurmine BNS-ile. MKM-i teatel on uue lepingu sõlmimise lõplikuks tähtajaks seatud 27. juuli.

MKM otsustas aprillis müüa Elmo elektriautode renditeenuse, 15 tavalaadijat ja 31 autost koosneva autopargi. Enampakkumisel osales neli pakkujat ning edukaks tunnistati Pärisvara OÜ, Aitkal OÜ ning Bootspillow OÜ esitatud ühispakkumus maksumusega 277 000 eurot.

Pakkumise alghinnaks oli 120 000 eurot ja Elmo Rendi uus omanik võttis kohustuse tagada renditeenuse pakkumise jätkamist vähemalt kolme aasta jooksul.

Eesti elektromobiilsuse programm Elmo on Eesti valitsuse ja Mitsubishi Corporationi koostöös käivitatud programm energiatõhusate ja keskkonnasäästlike elektriautode ja laetavate hübriidide kasutusele võtmise toetamiseks. 2013. aastal käivitunud Elmo Rendi eesmärk oli tutvustada ja populariseerida elektriautode kasutamist ning anda igale huvilisele võimalus proovida omal käel elektriautoga sõitmist.

Programm on MKM-i hinnangul täitnud oma peamise eesmärgi, erinevaid elektrisõidukite rente on turul mitmeid ning riigil on võimalik anda välja töötatud teenus vabaturule. Samuti on rajatud sõidukite laadimiseks vajalik kiirlaadimisvõrgustik ning Eestisse on programmi raames soetatud 1200 elektriautot.

Elmo programmi raames loodud kiirlaadimistaristu hankeleping lõpeb selle aasta lõpus, MKM plaanib ka sellele lähiajal uue omaniku leida.

Programmi viisid ellu majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, sotsiaalministeerium ja SA Kredex.