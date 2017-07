Kõigest 100 ettevõtet toodab kolmveerandi maailma heitekogusest

Nimelt vastutavad kõigest 100 ettevõtet 71 protsendi maailma kasvuhoonegaaside emissiooni eest 1988. aastast alates, vahendab Guardian.

Peamiste kasvuhoonegaaside tootjate raport toob välja, kuidas võrdlemisi väikesest hulgast fossiilkütuse tootjatest oleneb kasvuhoonegaaside emissiooni süstemaatiline vähendamine, märgib Pedro Faria mittetulundusühingust CDP, mis oli ka üks aruande koostajatest.

Raportis on kirjas, et rohkem kui pool globaalsest industriaalsest heitegaaside tootmisest alates 1988. aastast on seotud 25 ettevõttega ja nende riigi poolt omatud üksustega.

Raportis seisab, et emissioonide hulk, mis on seotud antud ettevõtetega, on olnud piisavalt suur, et mõjutada kliimamuutust. Ettevõtted nagu ExxonMobil, Shell, BP ja Chevron on tuvastatud kui suurimate investorite poolt omatud heitegaaside tootjatena.

Kui fossiilseid kütuseid kaevandatakse samas tempos edasi nagu on seda tehtud 1988 kuni 2017. aastani, on oht, et globaalne keskmine temperatuur tõuseb nelja kraadi võrra selle sajandi lõpuks. Sellel oleks katastroofilised tagajärjed nagu liikide väljasuremine ja globaalne toidunappus.

2015 a. uuringus leiti, et fossiilkütuste tootjad riskivad rohkem kui kahe triljoni dollari raiskamisega tuleval kümnendil, kui soovitakse edasi tegeleda söe, õli ja gaasiprojektidega, mis pikas perspektiivis võivad rahvusvahelise majanduse ja kliima muutuse tagajärjel investorite tulusid kärpida.