R-Kioskil ei õnnestu kahjumist välja tulla

R-Kiosk muutis 2013. aastal strateegiat, andes oma Eesti müügipunktid opereerimiseks frantsiisipidajatele. See tähendab, et R-Kiosk otsib ettevõtteid, kes tahavad nende kaubamärgi all kioski avada. Möödunud aasta lõpuks töötas frantsiisipidajate käe all juba ligi pool kioskitest.

Selle kõrval on aga ettevõte viimasel neljal aastal kahjumit teeninud. Nii 2015. ja 2016. aastal ulatus kahjum üle miljoni euro. Käivet suutis firma küll veidi kasvatada. See suurenes mullu paar protsenti ligi 27 miljoni euroni, selgub firma majandusaasta aruandest.

Ettevõtte juhatus möönis aruandes, et 2016. aasta majandustulemust mõjutas oluliselt palgasurve jaekaubanduses ning teenindussektoris. See sundis korrigeerima müügipersonali töötasusid.

Nii vähenes R-Kioski töötajate arv möödunud aastal ligi 40 töötaja võrra, langedes 197 inimesele. Nende palgakulu moodustas ligi 2 miljonit eurot, mis ei ole oluliselt väiksem kui 2015. aastal. Töötajate arvu ja palgakulude vähenemine on otseses sõltuvuses frantsiisimudelitele üleminekuga, kirjutas juhatus.

Möödunud aastal renoveeris R-Kiosk 5 kauplust ja avas 11 uut kioskit Tallinnas, Tartus ja Haapsalus. Lisaks alustas firma mandri ja saarte vahel liiklevatel praamidel kaupluste opereerimisega. Kinni pandi mittekasumlikud kauplused Viljandis, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel.

AS R-Kiosk Estonia kuulub Norra pereettevõttele Reitan Convenience AS, mis on Euroopas üks suurimaid jaekaubandusorganisatsioone, mille põhifookus on mugavuskaubandusel.

Reitan Convenience opereerib Skandinaavias ja Baltikumis kaubamärke 7-Eleven, Narvesen, Pressbyran, R-Kiosk ja Lietuvos Spauda.

2016. aastal opereeris nende kaubamärkide all kokku 2 360 kauplust, mis andis tööd 14 000 inimesele seitsmes riigis.