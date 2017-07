Uberi ambitsioonikas logistikaäri kukkus kokku

2014. aastal ajas Uberi suur edu taksoäris ettevõttel hamba verele ning selle tegevjuht Travis Kalanick hakkas unistama laienemisest logistikaärisse. Kalanick uskus, et kui nad suudavad vedada inimesi, siis suudavad nad vedada ka kaupa, kirjutab Business Insider.

Nii sündis UberRush - teenus, mis pidi toimetama kauba kliendini vaid minutitega, kasutades selleks Uberiga sarnast sõidujagamissüsteemi. Selleks, et saada teenus maast lahti sõlmiti lepingud mitmete jaemüügi kettidega.

Nüüd, poolteist aastat peale UberRushi algust paistab aga, et teenus on kõrvale heidetud. Selle asemel paistab Uber keskenduvat hoopis sellistele projektidele nagu UberEats ja Uber Freight. Olgugi, et Eats ja Freight on logistikaärid, siis ei oma nad potentsiaali saada suurtegijaks nagu seda võinuks olla Rush.

«Nad ütlesid, et see saab olema midagi vägevat. Ükskõik mida võib toimetada ükskõik kuhu,» ütles üks Uberi endine töötaja.

UberRush algas New-Yorgis jalgrattakulleri teenusena. Igaüks võis tellida omale telefonirakendusega jalgratturist kulleri, just nagu Uberi takso. Business Insider kirjutas toona, et üks nende reporter unustas kohtumisele maha oma vihmakeebi ning UberRushi jalgrattur tõi selle ära 20 minutiga, 11 dollari eest.

Uber avastas aga peatselt, et inimesed pole üldiselt sellisest teenusest huvitatud. Küll aga leidis ettevõtte, et taoline teenus kulub hoopis ära teistele kohalikele äridele nagu poed ja restoranid. Kui lillepood vajas kimbu kohaletoimetamist, siis võis ta kutsuda UberRushi kulleri, kes selle kliendini toimetas. Kui pitsa teenus leidis, et kõik nende kullerid on parajasti liikvel, siis võis ta kasutada UberRushi.

Uber lootis sarnaselt oma taksodega tekitada kaupade tarnimises revolutsiooni. Rush tuli ametlikult välja 2015. aasta oktoobris ja oli kasutusel New Yorgis, Chicagos ja San Franciscos. Algselt tundus, et UberRush võib tõesti ootustele vastata.

Paraku avastati peatselt, et teenus, mis koosnes isiklike autode ja jalgratastega kulleritest, ei vastanud paljude ettevõtete vajadustele. Transportida sai ainult väikseid asju nagu lilled ja riided, kuid mitte midagi eriti suuremat. «Sa ei saa tassida mööblit Toyota Priusega,» ütles üks endine töötaja.

UberRushi ärikliendid pidid aga samal ajal veenma oma kliente, et nad maksaks teenuse eest peale. Kui Uberi taksoteenus tõmbas massiliselt kliente oma odavate hindade tõttu, siis Rush kippus olema oma konkurentidest kallim. Amazonist tellimine oli enamasti palju odavam. Rush tõi asjad küll väga kiiresti kohale, kuid enamasti olid erakliendid valmis natukene kauem ootama, et maksta vähem.

Kliendid frustreerusid ja Uberil oli neid üha raskem õnnelikuna hoida, arvestades, et teenus ei levinud uutesse linnadesse. Pärast Eats'i ja Freight'i aktiivseks muutumist hakkasid mitmed töötajad lahkuma, kui nähti, et ressursid suunatakse uutesse äridesse.

Kevadel teatas Uber klientidele, et kulleriteenus pannakse kinni. Rushi kliendid võttis üle UberEats.