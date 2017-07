Hiina miljarditurg ootab Eesti tooteid

Veterinaar- ja toiduameti peadirektor Indrek Halliste rääkis, et riigi jaoks on erinevate tooteliikidega Hiina turule pääsemine suur ja töömahukas ettevõtmine, sest selleks tuleb läbida väga palju nõudeid ja menetlusetappe, vahendab Äripäev.

Tema sõnul on oluline ka see, kui hästi Eesti riiklikult Hiinaga läbi saab. „Kas me oleme Hiina sõbrad või ei ole. See võib muutuda väga väikestest seisukohtadest. Mis tähendab, et tegelikult pannakse mitme aasta töö piltlikult öeldes seisma, kui keegi kuskil väljendab ennast teistmoodi,“ rääkis ta ja lisas, et praegu saab Eesti Hiinaga väga hästi läbi ja ettevõtjad võivad end kindlalt tunda.

