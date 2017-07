Täna külastab Tallinna kuni 8950 kruiisituristi

Täna saabub Tallinnasse erinevate kruiisilaevadega kuni 8950 turisti. Laevad nagu Regal Princess, Celebrity Silhouette, Seabourn Quest ja Viking Star tõid täna hommikul sadamasse kuni 7750 kruiisituristi ning Aidacara tõi kell kümme Vanasadamasse kuni 1200 turisti, vahendab BNS.



Tänavuse kruiisihooaja jooksul on Tallinnasse kokku oodata 314 kruiisilaevakülastust, mis toovad Eesti pealinnaga tutvuma üle poole miljoni inimese. Kaheksa laeva külastavad Tallinna esmakordselt. Suurim sel aastal Tallinnas peatuv laev on 333,3 meetri pikkune MSC Fantasia, mis võtab pardale 3800 reisijat ja on läbi aegade pikim Tallinnas peatunud kruiisilaev.

Eelmisel aastal peatusid kruiisilaevad Tallinnas 271 korda, laevade pardal oli kokku 474 000 kruiisireisijat.