Vaata, millised riigid kulutavad kõige rohkem oma SKPst sõjaväele

Juunis, pärast diplomaatilist konflikti, liigutas Saksamaa oma väed Jordaaniast Türki. Liibanon teeb tihedat sõjalist koostööd USAga ja on üks nende suurimaid liitlasi. Jordaanias paiknevad mitmed USA sõjaväebaasid, mida kasutatakse operatsioonides, mis hõlmavad Iraaki ja Süüriat.

6) Aserbaidžaan - 4,7 protsenti SKPst

Rahvaarv: 9,9 miljonit (92. kohal maailmas)

18 - 35 aastased mehed peavad läbima 18 kuud kestva ajateenistuse. Ülikooli lõpetajad pääsevad 12-ga.

Nagu eelpool mainitud, siis Aserbaidžaani ja Armeenia vahelised suhted on isegi pärast 1994. aasta vaherahu pingestatud, seda paljuski Mägi-Karabahhi territooriumi pärast.

5) Iisrael - 5,69 protsenti SKPst

Rahvaarv: 8,2 miljonit (99. kohal maailmas)

Iisraelis peavad ajateenistuse läbima nii mehed kui naised, kuigi mehed peavad teenima kauem (mehed 32 ja naised 24 kuud).

Iisrael on juba aastakümneid ristanud sarvi Palestiinaga ja tõrjunud rahvusvahelisi katseid rahu sobitamiseks. Iisrael okupeerib peamiselt moslemitest koosnevat Jordani Läänekallast juba 1967. aastast saadik ja on olnud sisuliselt pidevas madala intensiivsusega sõjalises konfliktis.

4) Saudi Araabia - 7,98 protsenti SKPst

Rahvaarv: 28,2 miljonit (47. kohal maailmas)

Mehed võivad vabatahtlikult liituda armeega 17. aastaselt. Naised sõjaväega liituda ei või.

Nafta pealt kõva raha teenivad saudid kirjutasid hiljuti alla lepingule USAga, tellides neilt 110 miljardi dollari eest sõjatehnikat. Lepingut on tugevalt kritiseeritud, sest Saudi Araabia on tekitanud Jeemeni sõtta sekkudes arvukalt tsiviilohvreid. Samasuguste relvatehingute eest Saudi Araabiaga on kritiseeritud ka Suurbritanniat.

Saudi Araabia ja tema liitlased lõikasid hiljuti kõik sidemed Katariga, süüdistades neid terrorismi toetamises.

3) Omaan - 8,61 protsenti SKPst

Rahvaarv: 3,4 miljonit (134. kohal maailmas)

Armeega võib vabatahtlikult liituda vanuses 18 - 30.

Omaan teeb tihedat sõjalist koostööd Suurbritanniaga. Viimasel on riigis isegi oma sõjaväebaas. Suurbritannia müüs hiljuti Omaanile ka 2,5 miljardi naela eest sõjatehnikat.

Kahe riigi vahelist sõjalist koostööd on kritiseerinud mitmed inimõiguste grupid, sest Omaanis piiratakse eneseväljendust ja diskrimineeritakse naiste vastu. Samuti on Omanis probleeme vägivallaga migrantidest tööliste vastu.

2) Iraak - 8,7 protsenti SKPst

Rahvaarv: 38,1 miljonit (37. kohal maailmas)

Keskmine vanus on Iraagis 19. Armeega võib vabatahtlikult liituda 18 - 40 aastaselt.

Iraagi sõjaväele minev SKP on järsult kasvanud peale 2011. aastat, enne moodustas see ainult 3,18 protsenti sisemajanduse koguproduktist. Iraak sai tugevalt laastatud 2003 - 2011. aastatel kestnud sõjas, kui USA juhitud koalitsioon kukutas diktaatorist Saddam Husseini.

Pärast Husseini kukutamist on tulnud aga pidevalt võidelda vägivalla ja ekstremismi vastu. 2014. aastal vallutas ISIS suure osa Iraagist, mis on nüüdseks küll tagasi võetud. Sellest hoolimata on sõjast jäänud häving põhjalik.

1) Lõuna-Sudaan - 10,32 protsenti SKPst

Rahvaarv 12,3 miljonit (75. kohal maailmas)

Vaesusest, näljast ja sõjast räsitud Lõuna-Sudaanis on keskmine vanus ainult 17 eluaastat ja 44% elanikkonnast on alla 14 aastased.

UNICEFi andmetel teenib 2013. aastal alanud ja siiani kestvas kodusõjas üle 17 000 lapssõduri. Legaalne sõjaväega liitumine vanus on aga 18. Kodusõda lahvatas lõkkele siis kui president Salva Kiir süüdistas oma asepresidenti riigipöörde plaaneerimises. 2014. aastal sõlmiti küll vaherahu, kuid seda on nüüdseks korduvalt rikutud.

Kodusõda on eriti brutaalne olnud tsiviilisikute vastu ning 2016. aasta detsembris ilmunud ÜRO raporti järgi leiavad mitmel pool riigis aset etnilised puhastused, mis on üks vorm genotsiidist.

Veebruaris teatas ÜRO, et Lõuna-Sudaanis on tõsine näljahäda, millest on otseselt mõjutatud 100 000 inimest ja üle miljoni inimese on nälgimise äärel. Mais kuulutas president välja relvarahu, kuid seda on nüüdseks rikutud ja vägivald jätkub.